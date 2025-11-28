Stadtratssitzung vom 26. November 2025

Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2025/946 Schreiben an das Stadtparlament betreffend Pensionskassenverordnung (PKVO)
|2025/946 Beilage 1 Schreiben an das Stadtparlament betreffend Pensionskassenverordnung (PKVO)
|2025/946 Beilage 1 zu Schreiben Stellungnahme BVS vom 27.10.25
|2025/947 Übertrag der Liegenschaft Kat. Nr. ST8834, Trollstrasse 18, 8400 Winterthur, vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen
|2025/948 Submission betreffend Dienstleistungen, Ausstattung, Wartung und Betrieb von Sitzungszimmer-Infrastruktur: Vergabeentscheid und Gebundenerklärung der Beschaffungskosten
|2025/949 Wiederbesetzung Fachgruppe Stadtgestaltung
|2025/953 Projekt-Nr. 5017460_20992, Verpflichtungskredit von netto 315’000 Franken (exkl. MwSt.) für die Erstellung der Wärmeversorgung für das Eisweiherquartier in Winterthur
|2025/955 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5013480_19851 für «Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB» (Mehrkosten)
|2025/957 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5015720_13262 Reitplatz Verkehrskonzept, 1. Etappe
|2025/958 EC – Wärmeversorgungsgebiet V3; Genehmigung VP für Projektierung und Realisierung Unterquerung Bahnhof Töss