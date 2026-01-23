Stadtratssitzung vom 21. Januar 2026
23.01.2026
Stadtratssitzung vom 21. Januar 2026
|Typ
|Titel
|2026/77 Genehmigung der Weisung betreffend Erlass einer Verordnung zur Überführung des Münzkabinetts und der Antikensammlung in eine «Light-Form» im Sinn des Berichts zur Motion «Überführung des Münzkabinetts in eine gemeinnützige Trägerschaft» (Parl.-Nr. 2022/13)
|2026/78 Genehmigung der Weisung betreffend Aktualisierter Genereller Wasserbauplan (GWBP), zustimmende Kenntnisnahme
|2026/85 Neubesetzung Fachgruppe Denkmalpflege
|2026/90 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5017490_23012, Abwasserreinigungsanlage (ARA) – Instandsetzung Gasometer (Minderkosten)
|2026/91 Revision kantonaler Waldentwicklungsplan (WEP) 2025: Stellungnahme der Stadt Winterthur