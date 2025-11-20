Stadtratssitzung vom 19. November 2025
20.11.2025
Stadtratssitzung vom 19. November 2025
|SRB 2025/923 Umweltbericht 2025
|SRB 2025/923 Umweltbericht 2025_Beilage 1
|SRB 2025/924 Projekt-Nr. 5023210, Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage Feuerwehr Gebundenerklärung von 110’000 Franken
|SRB 2025/925 Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung(en) in Kitas und Tagesfamilien
|SRB 2025/926 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5011880, Altlastensanierung BMX-Anlage (Minderkosten)
|SRB 2025/927 Einnahmeverzicht bezüglich Gebühren für die Eisnutzung der Eissportvereine
|SRB 2025/928 Verpflichtungskreditabrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5013470_19849 für «Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung» (Mehrkosten)
|SRB 2025/929 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5017480_23009, Erneuerung Wasserleitung Seenerstrasse (Minderkosten)
|SRB 2025/930 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5016600_20783, Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Winterthur – Erstellung Flugasche-Verladelogistik für die externe Flugaschenwäsche (FLUWA) (Minderkosten)