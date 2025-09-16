Stadtratssitzung vom 17. September 2025
16.09.2025
|2025/609 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 30. Juni 2025: unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|2025/612 Erlass Reglement Mitwirkungsgruppe von Menschen mit Behinderungen WINklusion
|2025/615 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008360, Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung (Minderkosten)
|2025/616 Projekt-Nr. 5007380, Areal Bahnhof Töss, Erschliessung, Verpflichtungskredit von 400’000.00 Franken für die Projektierung
|2025/620 Vernehmlassung «Änderung Lehrpersonalgesetz, Anstellung von Lehrpersonen ohne Zulassung»
|2025/623 Projekt-Nr. 5015670, Freizeitallmend Lüchental, Dättnau: Zustimmung zum Projekt «Steigweg», Auftrag zur Durchführung der öffentlichen Planauflagen
|2025/624 Aufhebung Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 5016490_20765, Freiraumgestaltung Schöntalareal
|2025/625 Aufhebung Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 5016480_20764, Betriebsliegenschaft Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf