Stadtratssitzung vom 17. Juni 2026
18.06.2026
Stadtratssitzung vom 17. Juni 2026
Willkommen in Winterthur.
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|2026/753 Verein House of Winterthur; 9. Generalversammlung vom 23. Juni 2026; Ermächtigung und Stimmverhalten
|2026/758 «Sicherheitskonzept der Stadt Winterthur»: Kenntnisnahme des Sicherheitsberichtes 2025
|2026/758 Beilage zu «Sicherheitskonzept der Stadt Winterthur»: Kenntnisnahme des Sicherheitsberichtes 2025
|2026/760 Vernehmlassung der Finanzdirektion Kanton Zürich betreffend Entwurf zur Verordnung über das Amt für Beschaffungsdienstleistungen (VABD)
|2026/761 Submission für die Standardsoftwarelizenzen von Microsoft 365 «Winschulen»: Vergabe und Gebundenerklärung
|2026/763 Umsetzungsplanung zur Bildungsstrategie für geringqualifizierte Personen
|2026/764 Risikoreport 2024 betreffend Beschaffung von elektrischer Energie und Gas sowie damit zusammenhängenden Produkten durch Stadtwerk Winterthur
|2026/784 Urnengang vom 14. Juni 2026: Ergebnis städtischen Abstimmungsvorlagen
|2026/784 Beilage zu Urnengang vom 14. Juni 2026: Ergebnisse der städtischen Abstimmungsvorlagen (Abstimmungsprotokoll der Stadt Winterthur)