Die Schulpflege Winterthur hat sich konstituiert

Nach den behördlichen Gesamterneuerungswahlen vom 8. März 2026 hat sich die Schulpflege Winterthur an ihrer Sitzung vom 17. Juli 2026 neu konstituiert. Mit dem Amtsantritt von Stadträtin Romana Heuberger im Departement Schule und Sport ist sie von Amtes wegen gleichzeitig Präsidentin der Schulpflege. Damit startet die Schulbehörde mit einem neuen Präsidium und zwei neuen Mitgliedern in die kommende Legislatur.

Die Schulpflege leitet und beaufsichtigt das Volksschulwesen der Stadt Winterthur. Sie setzt sich in der kommenden Legislatur folgendermassen zusammen: Romana Heuberger (FDP, neu, Präsidium), Anna Graf (FDP, bisher, Vizepräsidium), Karin Hürlimann (GLP, bisher), Christoph Lanz (SP, bisher), Viviane Marchand (AL, bisher), Andrea Hugelshofer (SP, neu), Monika Vogel (Mitte, neu).

Beim Konstituierungsprozess wurde die Situation diskutiert, dass das Präsidium und das Vizepräsidium von Vertreterinnen derselben Partei besetzt werden. Der Schulpflege ist diese Problematik bewusst. Zurzeit ist die Rolle des Vizepräsidiums aufgrund der erhöhten Mandatsentschädigung an die Führung der Leitung Bildung geknüpft und in Personalunion besetzt.

Die Kontinuität in der Schule und insbesondere in der Führung der Leitung Bildung ist der Schulpflege ein zentrales Anliegen. Um dennoch die demokratische Ausgewogenheit der Parteien in der Exekutivbehörde gewährleisten zu können, strebt die Schulpflege die Entflechtung des Vizepräsidiums und der Führung der Leitung Bildung an und wird sich dieser Thematik zu Beginn der Legislatur annehmen.

Für die Legislaturperiode 2026 bis 2030 hat die Schulpflege Winterthur (WSP) folgende personellen Zuständigkeiten mit Beginn 17. Juli 2026 beschlossen:

Präsidium von Amtes wegen

Romana Heuberger, Stadträtin und Vorsteherin Departement Schule und Sport

Vizepräsidium

Anna Graf

Ausschuss Personal

Anna Graf, Präsidium

Christoph Lanz

Andrea Hugelshofer

Ausschuss Schüler:innen

Viviane Marchand, Präsidium

Andrea Hugelshofer

Monika Vogel

Ausschuss Sonderpädagogik

Karin Hürlimann, Präsidium

Monika Vogel

Andrea Hugelshofer

Ausschuss Schulqualität

Christoph Lanz, Präsidium

Viviane Marchand

Karin Hürlimann

Kommission Finanzen/ Infrastruktur

Christoph Lanz, Präsidium

Monika Vogel

Führung Leitung Bildung

Anna Graf

Einsitze im Gremium