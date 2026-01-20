Stadtratssitzung vom 14. Januar 2026
20.01.2026
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2026/49 Anpassung des Stadtratsbeschlusses SR.23.375-1 vom 24.5.2023 in Bezug auf den Schutzumfang der Halle 1008, Kat.-Nr. ST10377 (alt Kat.-Nr. ST10210)
|2026/50 Projekt-Nr. 5019400, Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung: Gebundenerklärung von 1'760’000 Franken
|2026/51 Unterschutzstellung der Liegenschaft Steinberggasse 51, 8400 Winterthur, Kat.-Nr. ST7614, Assek.-Nr. ST05544
|2026/52 Unterschutzstellung der Liegenschaft Zinzikerstrasse 19, 8404 Winterthur, Kat.-Nr. OB16059, Assek. Nr. OB00658 sowie Inventarentlassung Assek. Nr. OB00412 und Assek. Nr. OB00652, Kat.-Nr. OB16059, 8404 Winterthur
|2026/54 Erteilung des Rechts zur Verhängung von Bussen und Ermächtigung zur direkten Antragstellung bei den Gerichten an Mitarbeitende des Stadtrichteramts
|2026/56 Bericht über den Einsatz von biologischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln auf städtischen Grünflächen