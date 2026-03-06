Neue Photovoltaikanlagen auf fünf städtischen Liegenschaften

Der Stadtrat hat Kredite von gesamthaft 1 104 300 Franken für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern von fünf städtischen Liegenschaften in Winterthur beschlossen. Die Anlagen produzieren künftig Solarstrom für 98 durchschnittliche Familienhaushalte.

Die Standorte der neuen Anlagen befinden sich auf Dächern des Rohrlagers von Stadtwerk Winterthur, des Quartiervereins Eichwäldli, der Schulhäuser Schönengrund und Hohfurri sowie der Michaelschule. Kumuliert werden die fünf Anlagen jährlich rund 439 000 Kilowattstunden Strom produzieren. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 98 durchschnittlichen Familienhaushalten. Stadtwerk Winterthur baut und betreibt die Anlagen.