Neue Photovoltaikanlagen auf fünf städtischen Liegenschaften
Der Stadtrat hat Kredite von gesamthaft 1 104 300 Franken für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern von fünf städtischen Liegenschaften in Winterthur beschlossen. Die Anlagen produzieren künftig Solarstrom für 98 durchschnittliche Familienhaushalte.
Die Standorte der neuen Anlagen befinden sich auf Dächern des Rohrlagers von Stadtwerk Winterthur, des Quartiervereins Eichwäldli, der Schulhäuser Schönengrund und Hohfurri sowie der Michaelschule. Kumuliert werden die fünf Anlagen jährlich rund 439 000 Kilowattstunden Strom produzieren. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 98 durchschnittlichen Familienhaushalten. Stadtwerk Winterthur baut und betreibt die Anlagen.
Der Stadtrat gibt für die neuen Anlagen gesamthaft 1 104 300 Franken frei. Die Finanzierung erfolgt über den 90-Millionen-Rahmenkredit für Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbarer Energie, der im September 2012 von der Winterthurer Stimmbevölkerung bewilligt wurde. Der Ausbau der Solarenergie entspricht einem Schwerpunkt des aktuellen Legislaturprogramms sowie des Klimaplans der Stadt Winterthur, um das Ziel netto null Tonnen CO2 bis 2040 zu erreichen.