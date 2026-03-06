Stadt fördert gemeinnützigen Wohnraum mit weiterem Darlehen

Der Stadtrat gewährt der Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ) für den Kauf einer Wohnsiedlung an der Büelhofstrasse in Winterthur-Seen ein Darlehen von zwei Millionen Franken. Er nutzt dazu den von der Stimmbevölkerung bewilligten Rahmenkredit und stärkt damit gezielt den gemeinnützigen Wohnraum.

Der Stadtrat hat beschlossen, der BGZ ein Darlehen von zwei Millionen Franken aus dem Rahmenkredit zur Förderung des gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaums zu gewähren. Damit unterstützt er die Wohnbaugenossenschaft beim Erwerb der Wohnsiedlung an der Büehlhofstrasse 36 bis 48. Die Siedlung in Winterthur-Seen besteht aus mehreren Mehrfamilienhäusern und umfasst insgesamt 64 Wohneinheiten. Diese werden nach dem Kauf nach den Grundsätzen der Kostenmiete vermietet. Das von der Stadt gewährte Darlehen ist unverzinslich und hat eine Laufzeit von 25 Jahren. «Mit dem Darlehen tragen wir dazu bei, dass zusätzliche gemeinnützige Wohnungen entstehen und leisten so einen Beitrag für bezahlbaren Wohnraum in Winterthur», sagt Kaspar Bopp, Stadtrat und Vorsteher des Departements Finanzen.

Die Grundlage für das Darlehen bildet der Rahmenkredit von zehn Millionen Franken, den die Winterthurer Stimmbevölkerung im November 2014 bewilligt hatte. Der Kredit dient der finanziellen Unterstützung von gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaumprojekten durch die Stadt. Die Vergabe der einzelnen Darlehen ist in einer städtischen Verordnung geregelt. Diese legt fest, wer anspruchsberechtigt ist und welche Projekte unter welchen Bedingungen gefördert werden (vgl. Medienmitteilung vom 22. Dezember 2017).

Beim Kauf der Liegenschaft durch die BGZ handelt es sich um das dritte Projekt, das aus dem Rahmenkredit mitfinanziert wird. Zuvor hatte die Stadt bereits zwei Darlehen von je vier Millionen Franken für Wohnbauprojekte vergeben (vgl. Medienmitteilung vom 15. November 2019). Damit ist der Kredit nun ausgeschöpft. Für die Rückzahlung der gewährten Darlehen hat der Stadtrat soeben eine Vorlage für einen städtischen Wohnraumfonds erarbeitet und an das Stadtparlament überwiesen. Damit sollen die zurückbezahlten Beträge künftig für die Vergabe weiterer Darlehen zur Verfügung stehen (vgl. Medienmitteilung vom 6. März 2026).