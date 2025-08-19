Stadtratssitzung vom 13. August 2025
19.08.2025
|Bericht Personalcontrolling 2024, Kenntnisnahme
|Projekt-Nr. 5019460, Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01): Gebundenerklärung von 400’000 Franken
|Projekt-Nr. 5005420, Haldenstrasse, Bushaltekante «Haldengut» einwärts, Umbau BehiG; Projektfestsetzung gemäss § 15 Abs. 2 des Strassengesetzes
|Umsetzungskonzept Heizungsersatz (EKK-Massnahme E8.3 und Legislaturmassnahme): Kenntnisnahme und weiteres Vorgehen
|Projekt-Nr. 5018970, Erneuerung Gassystem Abwasserreinigungsanlage (ARA): Gebundenerklärung von 830’000 Franken (exkl. MwSt.)
|Antwortschreiben an die «Interessengemeinschaft zum Schutz der Fruchtfolgeflächen auf dem Gemeindegebiet der Stadt Winterthur (IG FFF)»