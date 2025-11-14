Stadtratssitzung vom 12. November 2025
14.11.2025
Stadtratssitzung vom 12. November 2025
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2025_876 Referendum gegen den Beschluss des Stadtparlaments Winterthur vom 30.06.2025 betr. den Verpflichtungskredit von Fr. 3'160'000 für die Neuerschliessung und Strassenverlegung (Projekt-Nr. 5018220), Erholungsgebiet Rosenberg, Pfadiheimweg: Zustandekommen
|2025_877 Referendum gegen den Beschluss des Stadtparlaments Winterthur vom 30.06.2025 bezüglich Genehmigung Verpflichtungskredit von Fr. 6'900'000 für Neubau «Campingplatz am Schützenweiher», Erholungsgebiet Rosenberg, Eichliwaldstr. 4, W'thur: Zustandekommen
|2025_882 Internes Kontrollsystem (IKS): Kenntnisnahme Ergebnis Risikoüberprüfung 2025
|2025_883 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5001230, QA Im Hölderli, Instandhaltung
|2025_885 Petition zur Unterstützung des Wiedererwägungsgesuchs zum Beschluss vom 13. November 2024 «Dauernde Verkehrsanordnung Anpassung Verkehrsregime; Einführung Veloroute Oberwinterthur; Abschnitt Lindstrasse bis Frauenfelderstrasse»
|2025_886 Projektauftrag Revision Gebührenordnung Stadtpolizei Winterthur
|2025_887 Aufhebung Verpflichtungskredit Projekt-Nr. 5012010, Sportpark Deutweg Beachsocceranlage
|2025_888 Einheitslöhne für Pool-Mitarbeitende im Bereich Alter und Pflege; Ergänzung der «Lohntabelle für ausserordentliche Anstellungen (Einheitslohn, Art. 49 PST)»
|2025_889 Zulage für Pflegepersonal im Bereich Alter und Pflege; Ergänzung der Lohntabelle «Zulagen und Freizeit-Entgelte für besondere Beanspruchungen gemäss Art. 51 Abs. 1 PST»