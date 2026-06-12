Stadtratssitzung vom 10. Juni 2026
12.06.2026
Stadtratssitzung vom 10. Juni 2026
Willkommen in Winterthur.
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|2026/709 Verpflichtungskredit von 4 000 000 Franken zugunsten der Stiftung Technorama als Standortbeitrag für die Sanierung des Gebäudes und Weiterentwicklung des Swiss Science Center Technorama (Projekt Nr. 5019670)
|2026/714 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Zweiter Wahlgang der Wahl des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur vom 10. Mai 2026: Feststellung der Rechtskraft (Erwahrungsbeschluss)
|2026/716 Förderpreis 2026 der Stadt Winterthur
|2026/717 Kulturpreis 2026 der Stadt Winterthur
|2026/718 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5007810, Anschlussgleis Niederfeld, Beitrag Weichenumbau (Mehrkosten)
|2026/719 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5008990 für den Neubau des Polizeigebäudes an der Obermühlestrasse 5 (POM) (Minderkosten)
|2026/720 Pilotprojekt «eCity Charge – Ladestationen im Quartier»: Abschluss und weiteres Vorgehen
|2026/721 Genehmigung Biodiversitätsstrategie
|2026/721 Beilage 1 zu Genehmigung Biodiversitätsstrategie
|2026/722 Projekt-Nr. 5025020, Bewilligung nicht budgetierter einmaliger Ausgaben von 100’000 Franken für Friedhof Rosenberg, rehsichere Zugänge (Verpflichtungskredit)