Stadtratssitzung vom 10. Dezember 2025

|Typ
|Titel
|2025/1041 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Stille Wahl von Oliver Pfitzenmayer als Betreibungsbeamter des Betreibungs- bzw. Stadtammannkreises Winterthur-Stadt; stille Wahl von Patrick Hubacher als Betreibungsbeamter des Betreibungs- bzw. Stadtammannkreises Oberwinterthur; stille Wahl von Patrick Meier als Betreibungsbeamter des Betreibungs- bzw. Stadtammannkreises Winterthur-Wülflingen
|2025/1042 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Stille Wahl von David Mäder als Notar des Notariatskreises Winterthur-Altstadt und stille Wahl von Martin Schmuki als Notar des Notariatskreises Oberwinterthur-Winterthur
|2025/1044 Teuerungsausgleich und Lohnmassnahmen 2026: Gewährung von 0.20 % Teuerung und 0.50 % individuelle Lohnerhöhung