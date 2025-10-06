Stadtratssitzung vom 22. Oktober 2025
Stadtratssitzung vom 22. Oktober 2025
|2025/749 Projekt-Nr. 5022770, Lindengut, bestehend aus Römerstrasse 8 (Villa Lindengut), Römerstrasse 6 (Voliere und Gärtnerhaus) und Adlerstrasse 14 (Kutscherhaus); Fernwärmeanschluss für den Ersatz der Gasheizung, Gebundenerklärung von 660 000 Franken
|2025/752 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Sammelposition, 5000350, Fahrzeugersatz §, Projekt-Nr. 5006890, Elektro-Transportfahrzeug, Ersatz (TVSR84GO01) (Mehrkosten)
|2025/753 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5007420, Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr (Minderkosten)
|2025/754 Winterthur, Überbauung Grüzefeld, Strahleggweg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30, 71 und Hulfteggstrasse 35-47, Schutzverordnung sowie Verfügung zum Verzicht auf Unterschutzstellung und Entlassung aus dem Inventar – Stellungnahme zur Anhörung
|2025/754 Beilage 1 Schreiben an Baudirektion
|2025/755 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Sammelposition, 5000350 Fahrzeugersatz §, Projekt-Nr. 5006910, Geräteträger, Ersatzbeschaffung (TVSR84VM02) (Mehrkosten)
|2025/766 Projekt-Nr. 5012840, Erweiterung SchuBe Tiefenbrunnen, Gebundenerklärung von 498’000 Franken sowie Freigabe der Weisung betreffend Verpflichtungskredit von 1'051’000 Franken
|2025/767 Beschaffung Schulbus- und Taxifahrleistungen für die Schulen der Stadt Winterthur