Stadtratssitzung vom 01. Juli 2026
03.07.2026
Stadtratssitzung vom 01. Juli 2026
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2026/841 Urnengang vom 27. September 2026: Städtische Vorlagen: Genehmigung der Texte der Abstimmungszeitung und der Gestaltung der Stimmzettel
|2026/845 Initialisierungsphase für Modernisierung digitaler Arbeitsplatz («Workplace der Zukunft», Projekt-Nr. 5025490): Gebundenerklärung von 890'000 Franken
|2026/846 Ausgabenbewilligung für die befristete Miete des Grundstücks südlich der Kehrichtverwertungsanlage in der Höhe von 570'000 Franken und Abschluss des Nachtrags zum Mietvertrag mit der fenaco Genossenschaft
|2026/847 Submission Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Flottenversicherung): Zuschlag nach durchgeführtem Verfahren und Gebundenerklärung der Beschaffungskosten
|2026/848 Projekt-Nr. 5016680, Erweiterungsbau Bushalle Grüzefeld (Depot 2), Submission Baumeisterarbeiten: Genehmigung Vergabekriterien und Delegation Vergabekompetenz
|2026/849 Verkehr ’45: Dankesbrief an Regierungsrat
|2026/882 Öffnungszeiten Fest- und Gastwirtschaften am Sechzehntelfinalspiel der Schweizer Nationalmannschaft vom 3. Juli 2026 an der Fussball WM