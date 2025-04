Freibadsaison 2025 beginnt im Mai

Am Donnerstag, 1. Mai 2025, startet das Freibad Wolfensberg als erstes in die Saison. Am Samstag, 3. Mai, folgen die Freibäder Geiselweid und Oberwinterthur. Die beiden weiteren Freibäder, Töss und Wülflingen, öffnen ihre Tore am Samstag, 10. Mai.

Die Winterthurer Freibäder läuten im Mai die Badesaison ein. Sie sind wie folgt geöffnet:

Freibad Wolfensberg: 1. Mai bis 21. September

Freibad Oberwinterthur: 3. Mai bis 20. September

Freibad Geiselweid: 3. Mai bis 28. September

Freibad Wülflingen: 10. Mai bis 13. September

Freibad Töss: 10. Mai bis 20. September

Im Freibad Geiselweid wird das Wasser des Olympiabeckens wiederum mittels Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage auf 24 Grad Celsius beheizt.

Neuerungen bei den Anlagen

Über den Winter wurde beim Freibad Wülflingen eine Photovoltaik-Anlage installiert und der Vorplatz samt Parkplätzen erneuert (Medienmitteilung vom 8. November 2024).

Im Freibad Töss bedient ein neuer Restaurant-Pächter die Gäste: Mit der Sakutshang GmbH übernimmt in Töss derselbe Pächter, der auch schon viele Jahre im Freibad Geiselweid wirtet.

Im Freibad Geiselweid können neu Spiel- und Sportgeräte aus einer «Box Up», wie sie auch im Eulachpark und Deutweg steht, per Handy-App gratis ausgeliehen werden.

Einige Highlights