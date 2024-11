Sanierung von Zugang und Parkplatz im Freibad Wülflingen

Beim Freibad Wülflingen werden der Zugangsbereich, die Parkplätze für Velos und Autos sowie der Güterumschlagplatz saniert. Der Stadtrat hat dafür gebundene Ausgaben in der Höhe von 800'000 Franken bewilligt. Die Schwimmbadgenossenschaft Wülflingen beteiligt sich mit 100'000 Franken an den Arbeiten.

Der Vorplatz des Freibades Wülflingen wird saniert. Dabei werden im Sinne der Schwammstadt die Chancen genutzt, um Flächen zu entsiegeln, wo dies gut möglich ist, um ein angenehmeres Stadtklima zu schaffen. Unebenheiten im Zugangsbereich stellen Stolperfallen dar, die beseitigt werden sollen. Da die Bäume auf dem Vorplatz in schlechtem Zustand sind, werden sie ersetzt. Der Güter­umschlag­platz wird so angepasst, dass er den aktuell geltenden Sicherheitsanforderungen des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) Kanton Zürich entspricht, insbesondere im Bereich der Chemikalienanlieferung.

Die Abstellplätze für Velos werden optimiert angeordnet und grössere Abstellflächen für Spezialfahrräder und Velos mit Anhänger geschaffen. Der Velounterstand wird versetzt. Die Parkplätze für Autos werden entsiegelt und den aktuellen Normen entsprechend etwas breiter gestaltet. Dies führt zu einer Reduktion der Anzahl Parkplätze beim Freibad Wülflingen. Zwei Parkplätze werden zudem für gehbeeinträchtigte Fahrzeuglenker:innen gekennzeichnet. Zwischen den Parkplätzen und dem Trottoir werden Rabatten bepflanzt und neue Bäume gesetzt.

Für die Sanierungsarbeiten am Vorplatz beim Freibad Wülflingen hat der Stadtrat gebundene Ausgaben von 800'000 Franken bewilligt. Die Schwimmbadgenossenschaft Wülflingen, die das Freibad Wülflingen im Auftrag der Stadt Winterthur betreibt, wird sich mit 100'000 Franken an der Sanierung beteiligen. Die Beteiligung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung in die Betriebsrechnung der Schwimmbadgenossenschaft fliessen.