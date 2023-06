Klimawoche Winterthur vom 10. bis 18 Juni 2023

Winterthurer Ideen für Netto-Null

Winterthur hat sich das Klimaziel «Netto-Null 2040» gesteckt. Bis ins Jahr 2040 sollen auf dem Stadtgebiet netto keine Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden. Wie erreichen wir dieses Klimaziel? Welche innovativen Lösungen begleiten uns auf dem Weg? Wie kann die Anpassung an den Klimawandel aussehen? Und wie können wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten? Während der Klimawoche vom 10. bis 18. Juni zeigt die Stadt Winterthur, wie Klimaschutz geplant, umgesetzt und gelebt wird und wie die Anpassung an den Klimawandel aussehen kann.

Siebzehn informative Veranstaltungen bieten spannende Einblicke in innovative lokale Klimaschutzprojekte. In Führungen, Präsentationen, Kursen und Podiumsdiskussionen werden aktuelle Fragestellungen und Lösungsansätze im Klimaschutz vorgestellt. So erfährt man beispielsweise im FabLab Winti, wie man mit 3-D-Drucker, Lasercutter und Lötkolben ein Ersatzteil selbst herstellen kann. Der Klimakochkurs vermittelt in geselliger Atmosphäre, wie sich Food Waste reduzieren lässt. Und Teilnehmende des Schwammstadt-Rundgangs können in Erfahrung bringen, wie der Boden zur Kühlung des Stadtklimas beiträgt.

Kaufen, nutzen, wegwerfen? Ideen zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gesucht

Die diesjährige Klimawoche legt einen thematischen Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft. Die Reduktion des Rohstoffverbrauchs spielt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz. Was braucht es, damit weniger Abfall anfällt und die Nutzungsdauer unserer Produkte steigt? Die Winterthurer Bevölkerung ist eingeladen, ihre Ideen und Erfahrungen via Online-Ideen-Briefkasten einzubringen.

Abschlussveranstaltung mit Poetry-Slammerin Martina Hügi

Einen spannenden Einblick in das Thema Kreislaufwirtschaft bietet die Abschlussveranstaltung der Klimawoche «Vom Kaufrausch zum Austausch» :

Sonntag, 18. Juni, 17 – 19 Uhr im Kellertheater

Vom Kaufrausch zum Austausch: Podiumsdiskussion mit Gastbeitrag von Martina Hügi

Wie schafft Winterthur den Wandel zu nachhaltigem Konsum und Kreislaufwirtschaft?

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis debattieren über Wege aus der Wegwerfgesellschaft.

Martina Hügi verarbeitet die Ideen aus der Winterthurer Bevölkerung anschliessend in einer Spoken-Word-Performance: frisch und direkt.

Eintritt gratis. Jetzt anmelden!

Detaillierte Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: stadt.winterthur.ch/klimawoche