Spielverleih/Vermietung Spielbus
Spielmaterial mieten
Vermietet werden Material und Spielgeräte für Spielanlässe, Spielfeste, Freizeitaktionen, Firmenanlässe, Ferien- und Schullager.
Spielmaterial ausleihen - Reservationsformular
Spielbus mieten
Der Spielbus ist ausgestattet mit verschiedenen Spielgeräten wie Rollbrettern, Stelzen, einer Schokokuss-Schleuder, Jonglierbällen, Riesendomino und weiteren Spielen.
|Das Spielvergnügen mit dem Bus kostet pro Tag:
|Montag bis Freitag
|Fr.
|200.--
|Samstag oder Sonntag
|Fr.
|400.--
|Nonprofitunternehmen, Privatpersonen
|Montag bis Freitag
|Fr.
|100.--
|Samstag oder Sonntag
|Fr.
|200.--
Ihre Terminanfrage richten Sie bitte an willi.frauenfelder@win.ch. Nach Vertragsabschluss ist der vereinbarte Ausleihtermin verbindlich, die Spielbusmiete wird in jedem Fall in Rechnung gestellt.
Ausleihbedingungen und Spielbusvertrag
Öffnungszeiten Vermietung
April bis Oktober Mittwoch und Freitag von 15.00 bis 18.30 Uhr
November bis März Mittwoch von 15.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung