Spielverleih/Vermietung Spielbus

Planen Sie ein Quartierfest, ein Open-Air-Kino oder suchen einen mobilen Spielplatz? Bei uns finden Sie das passende Material für Ihren Anlass. 

Spielmaterial mieten

Vermietet werden Material und Spielgeräte für Spielanlässe, Spielfeste, Freizeitaktionen, Firmenanlässe, Ferien- und Schullager.

Spielmaterial ausleihen - Reservationsformular

Spielverleihkatalog 2025

Spielbus mieten

Der Spielbus ist ausgestattet mit verschiedenen Spielgeräten wie Rollbrettern, Stelzen, einer Schokokuss-Schleuder, Jonglierbällen, Riesendomino und weiteren Spielen. 

Das Spielvergnügen mit dem Bus kostet pro Tag:
Montag bis Freitag Fr. 200.--
Samstag oder Sonntag Fr. 400.--
Nonprofitunternehmen, Privatpersonen
Montag bis Freitag Fr. 100.--
Samstag oder Sonntag Fr. 200.--

Ihre Terminanfrage richten Sie bitte an willi.frauenfelder@win.ch. Nach Vertragsabschluss ist der vereinbarte Ausleihtermin verbindlich, die Spielbusmiete wird in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Ausleihbedingungen und Spielbusvertrag

Öffnungszeiten Vermietung
April bis Oktober Mittwoch und Freitag von 15.00 bis 18.30 Uhr 
November bis März Mittwoch von 15.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung 

Weitere Informationen.

Kontakt

Spielverleih/Spielbus Telefon +41 52 267 51 60

