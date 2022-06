Mit dem Handy und einer Botanik-App können Winterthurerinnen und Winterthurer helfen, die Biodiversität auf Stadtgebiet zu fördern. Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur und die Abteilung Ökologie bei Stadtgrün Winterthur lancieren gemeinsam das Projekt «Winti Scouts». Es soll die Pflanzenvielfalt in Winterthur möglichst breit dokumentieren. Zum Start finden Infoabende und Exkursionen statt.

Wo auf dem Gebiet der Stadt Winterthur wächst welche bedrohte Pflanze? Welche Schutzmassnahmen müssen eventuell ergriffen werden? Wo nimmt die Artenvielfalt ab, wo nimmt sie zu? Um diese Fragen dreht sich das gemeinsame Projekt «Winti Scouts» der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur (NGW) und Stadtgrün Winterthur.

Während sich bereits seit einigen Jahren Freiwillige als «Winti Ranger» für aktiven Naturschutz engagieren, geht es bei den «Winti Scouts» darum, Pflanzenbeobachtungen per App auf dem Smartphone zu dokumentieren. Die Abteilung Ökologie und Freiraumplanung von Stadtgrün Winterthur wird die Angaben zu einer umfassenden Kartierung zusammensetzen.

Mit künstlicher Intelligenz gemeinsam ein Inventar erarbeiten

Dank dieser Inventarisierung soll die Stadt gezielter Pflegemassnahmen ergreifen können, um bedrohte Pflanzen zu fördern. Initiant des Projekts ist Michael Wiesner, Vorstandsmitglied der NGW. Als Betreiber der Website «Waldzeit» (www.waldzeit.ch) ist der studierte Botaniker häufig auf den Spuren der Pflanzen in Winterthur und Umgebung unterwegs. Dabei ist ihm aufgefallen, dass bereits vorhandene, detaillierte Kartierungen den Entwicklungen häufig einige Jahre hinterherhinken.

Abhilfe schaffen soll nun das Projekt «Winti Scouts». Interessierte können Pflanzen, die sie in Winterthur beobachten, mit der App «Flora Incognita» bestimmen. Die App übermittelt die Daten samt Standort an Stadtgrün Winterthur. Dort werden die Beobachtungen verifiziert und zu einem kontinuierlich wachsenden Inventar von Pflanzenbeobachtungen zusammengeführt. Das Inventar verschafft den verantwortlichen Stellen einen besseren Überblick über die Artenvielfalt in Winterthur und hilft, die Vorkommen gezielter und besser zu pflegen und zu schützen.

«Winti Scout» werden

Bereits ab 12 Jahren können Personen sich als «Winti Scouts» engagieren. Ansonsten brauchen Interessierte nur etwas Neugier, Zeit, Freude an Pflanzen und die App «Flora incognita» auf ihrem Smartphone, um sich auf die Spuren der Pflanzen in Winterthur zu begeben.

Die NGW bietet zusammen mit Stadtgrün Winterthur zudem Einführungs- und Übungsabende sowie eine Reihe von botanischen Exkursionen an. In diesem Jahr sind sechs Exkursionen vorgesehen. Im Herbst wird dann eine erste Bilanz gezogen.

Anmelden kann man sich unter www.ngw.ch/wintiscouts.