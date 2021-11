Die Verantwortlichen der Smart City Winterthur haben an der diesjährigen Smart Suisse am 28. Oktober 2021 in Basel teilgenommen. Die SmartSuisse ist ein Strategiekongress, der die Smart City Themen Governance, Infrastructure, Energy & Environment, Infrastructure sowie Health in fünf parallelen Kongressreihen behandelt. Die Smart City Winterthur konnte dabei den Programmpunkt A1 Data & Platforms moderieren und viele neue Eindrücke von Kolleginnen und Kollegen aus dem Smart City Bereich gewinnen.

Weitere Infos zur SmartSuisse und zur nächsten Ausgabe 2023 finden Sie auf der Webseite.