Smart City Winterthur als Umsetzungspartner des NTN Innovation Boosters Swiss Smart Cities

Die Stadt Winterthur ist als Umsetzungspartner beim NTN Innovation Booster Swiss Smart Cities mit dabei.

Wie können Innovatoren, Unternehmen, Öffentliche Verwaltungen, Hochschulen sowie die Bevölkerung dazu ermuntert werden, einen Mehrwert für Stadt und Regionen zu schaffen? Und dabei nicht nur Pilotprojekte erfolgreich entwickeln und umsetzen, sondern auch die Umwandlung von bestehenden, isolierten Smart Cities in ein Netzwerk von lernenden Smart Cities vorantreiben? Der NTN Innovation Booster Swiss Smart Cities geht neue Wege.

Am Make-a-thon die Smart Cities von morgen gestalten

Im ersten Call werden «Challenges» angegangen, die von Schweizer Städten zu den Themen Smart Mobility, Living und People gemeinsam formuliert wurden. Diese drehen sich um die Fragestellungen, wie die Bevölkerung motiviert werden kann, multimodale und nachhaltige Mobilitätslösungen zu nutzen und wie die soziale Integration und Inklusion der alternden Bevölkerung sichergestellt werden kann. Am Make-a-thon am 06. April 2022 in Zürich entwickelten die Teilnehmenden gemeinsam erste Ideen nach dem Co-Creation-Prinzip.

Lernendes Netzwerk für radikale Lösungen

Dies ist erst der Startschuss von mehreren Calls, die die bestehenden, aber oft isolierten Smart Cities und ihre Lösungsfinder in einem lernenden Netzwerk miteinander verknüpfen. Mit Hilfe von nutzerzentrierten Methoden und Formaten wie Design Thinking, Co-Creation und Make-a-thons werden gemeinsame Probleme identifiziert und Lösungsideen gefördert, die einen Mehrwert für smarte Gemeinden, Städte, Regionen und die ganze Schweiz schaffen. Jedes Jahr sollen mindestens fünfzehn innovative Smart City-Ideen weiterentwickelt und finanziert werden.

Der NTN Innovation Booster Swiss Smart Cities ist einer von aktuell 18 Innovation Booster, die die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung Innosuisse über vier Jahre unterstützt, um radikale Innovationen zu fördern.

Branchenübergreifendes Gremium mit namhafter Unterstützung

Unter der Leitung der Berner Fachhochschule Wirtschaft möchte sich ein regions- und branchenübergreifendes Steuerungsgremium bestehend aus Vertreter*innen der Forschungsinstitutionen ZHAW und Universität Fribourg sowie den Smart City Verbänden Smartcity Alliance und CityZen dieser Herausforderung annehmen.

Unterstützt wird das Gremium von einem Konsortium aus zahlreichen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Innovationsförderung: dabei sind Swisscom, Siemens, Switzerland Global Entreprise, Kickstart und die SBB – um nur einige Partner zu nennen.

Weitere Infos zum Make-a-thon, Anmeldemöglichkeiten sowie Details zum Innovation Booster Team, den Partnern und dem Innovationsprozess finden Sie auf der Webseite swisssmartcities.org.