OGD in der Stadt Winterthur: Neuer Proof of Concept mit dem Kanton Zürich

In einem PoC mit dem Kanton Zürich wurden unter Nutzung der Infrastruktur des Kantons Zürich erste OGD-Daten der Stadt Winterthur publiziert. In diesem Rahmen wird neu auch der Energieverbrauch der Stadt Winterthur in einer Auflösung von 15 Minuten publiziert, welcher wichtige Erkenntnisse für die drohende Strommangellage geben kann.