«Dein Quartierprojekt» - Gemeinsam Stadt gestalten

Das Amt für Stadtentwicklung lanciert mit «Dein Quartierprojekt» eine Initiative, die es den Bewohner:innen von Oberwinterthur ermöglicht, aktiv an der Gestaltung ihres Quartiers mitzuwirken. Ab sofort können Projektideen eingereicht werden, die das Zusammenleben im Stadtteil fördern und konkret umsetzbare Lösungen bieten. Insgesamt stehen für die Umsetzung der Ideen 40 000 Franken zur Verfügung.

Ziel des Pilotprojektes «Dein Quartierprojekt» ist es, die lokale Gemeinschaft zu stärken, neue Impulse für das Quartierleben zu fördern und den Menschen in Oberwinterthur mehr Mitsprache bei der Gestaltung ihres Lebensumfelds zu ermöglichen. Das Programm funktioniert dabei als partizipative Projektvergabe – also als Instrument, bei dem nicht nur Ideen eingereicht, sondern über diese auch öffentlich abgestimmt und schliesslich mitfinanziert werden.

Jetzt mitmachen: Ideen einreichen und gemeinsam abstimmen

Ab heute bis am 14. September 2025 können Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Gewerbebetriebe ihre nicht-kommerziellen Projektideen über die Plattform www.dein-quartierprojekt.ch einreichen. Die Projekte sollen einen Beitrag zwischen 500 und 20 000 benötigen, öffentlich zugänglich und für das Quartier von Nutzen sein – sei es im Bereich Zusammenleben, Freiwilligenarbeit oder Quartierbelebung. Die Ideengebenden werden begleitet durch die Stadt und Urban Equipe, ein Verein, der sich für eine Demokratisierung der Stadtentwicklung und -gestaltung einsetzt.

Im Anschluss an die Einreichung folgt die Konkretisierungsphase gemeinsam mit den Eingebenden und danach die öffentliche Abstimmung: Vom 17. bis 30. November 2025 entscheidet die Bevölkerung in einem digitalen Verfahren, welche Ideen finanziert werden. Die Umsetzung der gewählten Projekte erfolgt 2026.

Ein Modell mit Zukunft

Oberwinterthur hat sich als idealer Ort für das Pilotvorhaben herausgestellt. Als grösster Stadtteil Winterthurs erlebt das Gebiet derzeit eine starke bauliche Entwicklung und damit einhergehend wächst die Bevölkerung. Diese Dynamik will genutzt sein. «Wir möchten die Menschen in Oberwinterthur ermutigen, ihr Quartier aktiv mitzugestalten. Dieses Projekt schafft Raum für Ideen, Mitverantwortung und gemeinschaftliches Engagement – ganz im Sinne einer lebendigen Stadtentwicklung», meint denn auch Marisa Kappeler-Schudel, Leiterin Smart City und Nachhaltigkeit im Amt für Stadtentwicklung. Sollte sich das Förderprogramm bewähren, ist eine spätere Ausweitung auf andere Quartiere in Winterthur denkbar.

