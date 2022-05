Die Website naturfundbuero.ch des Naturmuseums Winterthur hat beim Best of Swiss Web Award https://www.bestofswissweb.swiss in der Kategorie Public Affairs die Bronzemedaille gewonnen.

Das Naturfundbüro ist eine interaktive Ausstellung. Besucher bringen Gegenstände aus der Natur mit und untersuchen diese vor Ort. Dazu stehen in der Ausstellung sechs verschiedene Stationen zur Verfügung. Diese Stationen kommunizieren über eine API (Application Programming Interface) mit der Datenbank. Damit werden alle registrierten Fundstücke digital zugänglich gemacht und können so jederzeit betrachtet und kommentiert werden. Auf spielerische Weise können sich Interessierte so der Naturwissenschaft widmen. Das Naturfundbüro ist ein Smart City Projekt der Stadt Winterthur.