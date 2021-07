Eingeladen sind alle, die Ihre vielversprechenden Ideen zur Dekarbonisierung (in den Bereichen Energieeffizienz, Mobilität, Kreislaufwirtschaft oder/und Digitalisierung) gemeinsam mit klugen Köpfen beim Open Lab Day (im Rahmen des SGES Innovations-Forum Smart Cities am 3. September 2021) entwickeln wollen. Der Workshop findet im Rahmen des SGES Innovations-Forum "Smart Cities" am 3. September 2021 statt. Die besten Ideen erhalten "Seed Money", um diese zu einem größeren Innovationsprojekt weiterzuentwickeln.

Kostenlose Anmeldung zum Workshop und weitere Informationen bei SmartCity@win.ch

Eingabeplattform "Hype" für Ideen: LINK