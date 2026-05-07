Hauptsitz Stadt Winterthur Pionierstrasse 7 8400 Winterthur
Postadresse Stadt Winterthur 8403 Winterthur
Öffnungszeiten
Die Dienststellen haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Die Angaben finden Sie auf den entsprechenden Seiten.
Empfang am Hauptsitz Montag bis Mittwoch: 8–17 Uhr Donnerstag: 8–18.30 Uhr Freitag: 8–16 Uhr
Sonderöffnungszeiten Am Mittwoch, 13. Mai, schliesst die Stadtverwaltung bereits um 15 Uhr und bleibt am Donnerstag, 14. Mai (Auffahrt), geschlossen. Am Freitag, 15. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.