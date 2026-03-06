Stadtratssitzung vom 4. März 2026
06.03.2026
Stadtratssitzung vom 4. März 2026
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2026/247 Genehmigung der Weisung betreffend Fonds zur Förderung des gemeinnützigen Wohnraums (kommunaler Wohnraumfonds) – Teilrevision der Verordnung über die Vergabe von Darlehen zur Förderung des gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaums in der Stadt Winterthur vom 19. März 2018 (SRS 6.5-1) und Errichtung Fonds
|2026/249 Weisung «Neuerlass Verordnung über das Förderprogramm Energie Winterthur (Verordnung Förderprogramm, VFEW)»
|2026/253 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5017520, «Ablösung städtisches Internet / Intranet» (Mehrkosten)
|2026/255 Projekt-Nr. 5002450, Verpflichtungskreditabrechnung und Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Auffrischung Parlamentssaal sowie Neuinstallation digitaler Medien bzw. AV-Technik (Mehrkosten)
|2026/257 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5012520, Holzmodulbau Schulhaus Tägelmoos (Mehrkosten)
|2026/258 Genehmigung der Weisung betreffend Abrechnung des Verpflichtungskredits von 5'490’054.38 Franken für die Erweiterung des Schulhauses Laubegg (Projekt-Nr. 5011950)
|2026/259 Projekt-Nr. 3000101, Arbeitshilfe zur Gestaltung des öffentlichen Raums (GöR), Freigabe der Folgephase «Gestalterische Grundsätze und Elementkatalog»
|2026/260 Fonds für den Bau und den Unterhalt von überkommunalen Strassen; Verwendung und Reservestellung 2025
|2026/263 Gebühren Listenauskünfte Einwohnerkontrolle Teilrevision der Verordnung über die Kanzlei- und Verwaltungsgebühren
|2026/266 Projekt-Nr. 5012550, Sanierung Schulküche Schulhaus Mattenbach: Gebundenerklärung von 880 000 Franken