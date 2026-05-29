Stadtratssitzung vom 27. Mai 2026
29.05.2026
Stadtratssitzung vom 27. Mai 2026
Willkommen in Winterthur.
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|2026/645 Neuerlass einer Verordnung über die Umsetzung von § 49b Planungs- und Baugesetz
|2026/649 Urnengang vom 27. September 2026: Anordnung der Abstimmung zu den städtischen Vorlagen
|2026/656 Projekt 5007340, Tösstalstrasse, Zwingliplatz bis Landvogt-Waser-Strasse, Strasseninstandstellung und Neugestaltung; Entscheid über die Einsprachen und Projektfestsetzung gemäss § 45 Abs. 2 des Strassengesetzes
|2026/658 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5009260, Ersatz Dienstwaffe (2025) (Minderkosten)
|2026/659 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5015000_20565, Energie-Contracting – Anschluss von Liegenschaften an der Farmerstrasse, Reutlingerstrasse und Ruchwiesenstrasse an den Quartierwärmeverbund Zinzikon (Minderkosten)
|2026/660 Nomination der Vertretung der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der Swisspower AG für die verbleibende Amtsperiode 2024–2027