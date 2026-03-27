Stadtratssitzung vom 25. März 2026

Willkommen in Winterthur.
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|2026/367 Kundenbefragung der Informatikdienste 2025 – Kenntnisnahme der Ergebnisse
|2026/368 Aufhebung des Flurwegs Kat.Nr. SE2640, Binzenloo, Winterthur-Seen
|2026/375 Totalrevision der Verordnung über die Organisation des Stadtführungsstabes Winterthur (VOSFW)
|2026/376 Business Continuity Management (BCM-) Konzept und Implementierung
|2026/376 Beilage 1 Business Continuity Management (BCM-) Konzept und Implementierung
|2026/377 Altersstrategie 2026: Kenntnisnahme Bericht sowie Verabschiedung der Ziele und Massnahmen
|2026/377 Beilage 1 Altersstrategie 2026: Kenntnisnahme Bericht sowie Verabschiedung der Ziele und Massnahmen
|2026/377 Beilage 2 Altersstrategie 2026: Kenntnisnahme Bericht sowie Verabschiedung der Ziele und Massnahmen
|2026/379 Verpflichtungskreditabrechnung und Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5015560_11663, Leitungsreparatur Eschenberg (Minderkosten)