Stadtratssitzung vom 25. Februar 2026
27.02.2026
Stadtratssitzung vom 25. Februar 2026
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2026/212 Gebundenerklärung von 50 000 Franken für die Beauftragung einer externen Anwaltskanzlei für die Durchführung der Totalrevision der Verordnung über die berufliche Vorsorge des Personals der Stadt Winterthur zu Lasten Globalkredit Produktegruppe Behörden und Stadtkanzlei
|2026/214 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5008410, Kehrichtfahrzeug 68, Ersatzanschaffung (Minderkosten)
|2026/215 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008350, Sanierung Heizung Werkhof Obermühlestrasse 7
|2026/216 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5007370, Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung (Minderkosten)
|2026/217 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5020460, Werkhof Obermühlestrasse 7: Reparatur der Vorplatz-Ablaufrinne und der Abwasser-Pumpendruckleitung (Minderkosten)
|2026/218 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Sammelposition, 5000350, Fahrzeugersatz §, Projekt-Nr. 5006920, Geräteträger, Ersatzbeschaffung (TVSR84HA00) (Mehrkosten)
|2026/219 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008340, Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung (Mehrkosten)
|2026/220 Verpflichtungskredit von jährlich wiederkehrend 32’430 Franken (inkl. MWST) für die öffentliche WC-Anlage Lokstadt und Genehmigung des Vertrags zum Betrieb
|2026/224 Projektauftrag Hitzeaktionsplan
|2026/226 Projekt-Nr. 5024230, Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Quartieranlage Eichwäldli, Frauenfelderstrasse 2, 8404 Winterthur – Verpflichtungskredit von brutto 105’400 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau einer Anlage zulasten des Rahmenkredits Nr. 5000470_20419
|2026/227 Projekt-Nr. 5024210, Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schulhauses Schönengrund, Haupttrakt, Weberstrasse 2, 8400 Winterthur – Verpflichtungskredit von brutto 170’800 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau einer Anlage zulasten des Rahmenkredits Nr. 5000470_20419
|2026/228 Projekt-Nr. 5024290, Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rohrlagers von Stadtwerk Winterthur, Untere Schöntalstrasse 12, 8406 Winterthur – Verpflichtungskredit von brutto 285’700 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau einer Anlage zulasten des Rahmenkredits Nr. 5000470_20419
|2026/229 Projekt-Nr. 5024200, Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Schulhauses Hohfurri, Eckwiesenstrasse 2, 8408 Winterthur – Verpflichtungskredit von brutto 358’300 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau einer Anlage zulasten des Rahmenkredits Nr. 5000470_20419
|2026/230 Projekt-Nr. 5024190, Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Michaelschule, Florenstrasse 11, 8405 Winterthur – Verpflichtungskredit von brutto 184’100 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau einer Anlage zulasten des Rahmenkredits Nr. 5000470_20419