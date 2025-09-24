Stadtratssitzung vom 24. September 2025
24.09.2025
Stadtratssitzung vom 24. September 2025
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2025/655 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 7. Juli 2025_unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|2025/665 Änderung des Personalstatuts (PST) und der Vollzugsverordnung zum Personalstatut (VVO PST) betreffend Motion «Mutterschaftsurlaub für werdende Mütter», Urlaube in Zusammenhang mit familiären Verpflichtungen
|2025/665 Beilage 1 zu Änderung des Personalstatuts (PST) und der Vollzugsverordnung zum Personalstatut (VVO PST) betreffend Motion «Mutterschaftsurlaub für werdende Mütter», Urlaube in Zusammenhang mit familiären Verpflichtungen
|2025/667 Beteiligungsreporting 2025
|2025/669 Abrechnung Projekt-Nr. 5006870 (71273), Elektro-Transportfahrzeug, Ersatz
|2025/670 Abrechnung Projekt-Nr. 5008490, Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung
|2025/671 Abrechnung Projekt-Nr. 5006880, Elektro-Transportfahrzeug, Ersatz
|2025_673 Bewilligung Albanifest 2026
|2025/675 Ausführungskredit Ertüchtigungen AZR