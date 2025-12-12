Baum-Patenschaft in Winterthur

Stadtgrün Winterthur bietet neu Interessierten die Möglichkeit, für 150 Franken pro Jahr eine Patenschaft für einen ausgewählten Stadtbaum zu übernehmen und damit die Entwicklung eines nachhaltigen Baumbestands zu unterstützen.

Aktuell können für 72 gesunde, zukunftsfähige Bäume im Stadtgebiet Patenschaften übernommen werden. Diese Bäume tragen neben der Baumnummer eine spezielle Plakette mit der Aufschrift «Baum-Patenschaft». Ein QR-Code auf der Plakette verweist auf die Rubrik «Baum-Patenschaft» im Online-Stadtplan. In diesem ist ersichtlich, welche Bäume aktuell für eine Patenschaft zur Verfügung stehen. Eine Baum-Patenschaft kann direkt online im Stadtplan übernommen werden. Sie dauert ein Jahr und kostet 150 Franken pro Baum. Die Patenschaft kann verlängert werden. Baumpatinnen und Baumpaten erhalten eine Urkunde und auf Wunsch wird ihr Name im Stadtplan veröffentlicht.

Bäume produzieren Sauerstoff und verbessern so die Luftqualität, sie binden Kohlenstoffdioxid, spenden Schatten und sorgen mit Wasserverdunstung für eine Kühlung der Umgebungstemperatur. Sie beeinflussen das Klima positiv und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden der Bevölkerung bei. Stadtgrün Winterthur pflegt den städtischen Baumbestand. Aufgrund von wiederholten Anfragen, ob es analog den Sitzbankgönnerschaften und Tierpatenschaften im Wildpark Bruderhaus nicht auch ein ähnliches Angebot für Bäume gebe, bietet Stadtgrün Winterthur neu auch Patenschaften für ausgewählte Stadtbäume an. Die Beiträge aus den Patenschaften werden für den Erhalt, die Pflege und die Entwicklung eines zukunftsfähigen Baumbestands in Winterthur eingesetzt.