Stadtratssitzung vom 20. Mai 2026
22.05.2026
Stadtratssitzung vom 20. Mai 2026
Willkommen in Winterthur.
|Typ
|Titel
|2026/616 Petition «Rettet die Ludotheken Winterthurs»
|2026/627 Kommunale Volksinitiative «Allmend Grüzefeld für alle»: Zustandekommen
|2026/628 Referendumsfähige Beschlüsse des Stadtparlaments Winterthur vom 2. März 2026 unbenutzter Ablauf der Referendumsfrist
|2026/630 Technopark Winterthur AG; Ordentliche Generalversammlung vom 26. Mai 2026, Ermächtigung und Stimmverhalten
|2026/635 Nomination des Vertreters der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der Swisspower Renewables AG für die verbleibende Amtsperiode 2024–2027