Stadtratssitzung vom 17. Dezember 2025
19.12.2025
|2025/1078 Weisung betreffend ergänzende zentrale Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben
|2025/1078 Beilage 1 Weisung betreffend ergänzende zentrale Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben
|2025/1079 Bestimmung des Leiters Wahlen und Abstimmungen und dessen Stellvertreterin
|2025/1084 Kostenbeiträge für den Abenteuerspielplatz «PLATZ»; Verpflichtungskredit von jährlich wiederkehrend 50 000 Franken und Entnahme aus dem Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds
|2025/1085 Smart City Förderfokus für den Programmzyklus 2026/2027
|2025/1086 Projekt-Nr. 5002690/19624, Ersatz ICT Primar WLAN-Infrastruktur 2027: Gebundenerklärung von 440'000 Franken
|2025/1087 Sonderrechnungen – Zusammenlegungen und Kompetenzdelegation
|2025/1088 Verrechnung von Leistungen des Tiefbauamts; Genehmigung Preisliste 2026
|2025/1089 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5001220, QA Kanzleistrasse: Instandhaltung
|2025/1094 Gesamtsanierung der Turnhalle Schulhaus Ausserdorf und Ersatzneubau Wieshofstrasse 65 Winterthur – Projektänderung (Projekt-Nr. 5012330/13270)
|2025/1096 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5016210/19859, Mobiles Grün (Minderkosten)
|2025/1097 Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Winterthur; Revisionsarbeiten am Feuerungssystem der Verbrennungslinie 1 – Gebundenerklärung und Vergabe
|2025/1098 Beantwortung Petition «Sicherung der Wärmeversorgung im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitungen im Quartier Veltheim»