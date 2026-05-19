Willkommen in Winterthur.
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|Titel
|2026/586 IT-Strategie 2025+
|2026/586 Beilage 1 zu IT-Strategie 2025+
|2026/588 Verkehr ’45: Projektorganisation
|2026/589 Beantwortung der Petition «Keine Sperrung der Dammbrücke – Andere Lösungen zur Verminderung des Durchgangsverkehrs in den Quartieren Eichliacker und Tössfeld»
|2026/590 Verkehrsanordnungen: Anpassung Verkehrsregime Eichliacker-Quartier
|2026/592 Öffnungszeiten Fest- und Gastwirtschaften Fussball WM 2026
|2026/593 Reduktion Zutrittszonen Superblock
|2026/611 Zweiter Wahlgang der Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur vom 10. Mai 2026: Wahlergebnis