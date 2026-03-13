Stadtratssitzung vom 11. März 2026
13.03.2026
Stadtratssitzung vom 11. März 2026
Willkommen in Winterthur.
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|Titel
|2026/300 Urnengang vom 14. Juni 2026: Anordnung der Abstimmung zu den städtischen Vorlagen
|2026/306 Städtische Wohnstrategie 2026
|2026/306 Beilage 1 Städtische Wohnstrategie 2026
|2026/306 Beilage 2 Städtische Wohnstrategie 2026
|2026/309 Baudirektion Kanton Zürich: Neufestsetzung des Plans der kantonalen und regionalen Nutzungszonen / Festsetzung statischer Waldgrenzen – Anhörung (Frist: 17. März 2026)
|2026/329 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/329 Beilage 1 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/329 Beilage 2 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/329 Beilage 3 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/329 Beilage 4 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/329 Beilage 5 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der sieben Mitglieder des Stadtrats und des Stadtpräsidiums der Stadt Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/330 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der 60 Mitglieder des Stadtparlaments Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/330 Beilage 1 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der 60 Mitglieder des Stadtparlaments Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/330 Beilage 2 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der 60 Mitglieder des Stadtparlaments Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/330 Beilage 3 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der 60 Mitglieder des Stadtparlaments Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/330 Beilage 4 Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026–2030: Wahl der 60 Mitglieder des Stadtparlaments Winterthur: Wahlergebnisse
|2026/331 Erneuerungswahl vom 8. März 2026 für die Amtsdauer 2026 bis 2030: Wahl der sechs teilamtlichen Mitglieder der Schulpflege der Stadt Winterthur (jeweils zu einem Pensum von 50 Prozent): Wahlergebnisse
|2026/331 Beilage 1 Erneuerungswahl vom 8. März 2026 für die Amtsdauer 2026 bis 2030: Wahl der sechs teilamtlichen Mitglieder der Schulpflege der Stadt Winterthur (jeweils zu einem Pensum von 50 Prozent): Wahlergebnisse
|2026/331 Beilage 2 Erneuerungswahl vom 8. März 2026 für die Amtsdauer 2026 bis 2030: Wahl der sechs teilamtlichen Mitglieder der Schulpflege der Stadt Winterthur (jeweils zu einem Pensum von 50 Prozent): Wahlergebnisse