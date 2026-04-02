Stadtratssitzung vom 1. April 2026
02.04.2026
Stadtratssitzung vom 1. April 2026
Willkommen in Winterthur.
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|2026/410 Kommunale Volksinitiative «JA zur Wohninitiative - Für eusi Stadt, für eusi Familie»: Zustandekommen
|2026/411 Referendum gegen den Beschluss des Stadtparlaments Winterthur vom 19. Januar 2026 betreffend «Öffentlicher Gestaltungsplan mitsamt UVB und Zonenplanänderung ARA Hard»: Zustandekommen
|2026/412 Urnengang vom 14. Juni 2026: Städtische Vorlagen: Genehmigung der Texte der Abstimmungszeitung und der Gestaltung der Stimmzettel
|2026/420 Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5008380, Ersatzanschaffung Trans-portlastwagen (24) (Minderkosten)
|2026/421 Rechnung 2025: Berichterstattung betreffend neunter negativer Nettozielabweichung in Folge der Produktegruppe Tiefbau
|2026/422 Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU): Teilrevision 2026 regionaler Richtplan – Anhörung
|2026/424 Rechnung 2025: Berichterstattung betreffend fünfter Nettozielabweichung in Folge der Produktegruppe Sonderschulung