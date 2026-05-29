Stadtratssitzung vom 03. Juni 2026
29.05.2026
Stadtratssitzung vom 03. Juni 2026
Willkommen in Winterthur.
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|2026/682 Weisung kommunale Volksinitiative «JA zur Wohninitiative – Für eusi Stadt, für eusi Familie»; Gültigerklärung und Ablehnung
|2026/683 Weisung «Rahmenkredit in der Höhe von Fr. 100’000’000 für die Finanzierung von Energie-Contracting-Leistungen (Quartierwärmeverbünde, Anlagen-Contracting) durch Stadtwerk Winterthur gemäss Art. 1 Abs. 2 VEC»
|2026/687 Konzept Mobilitätsmanagement (Ausrichtung und Schwerpunkte für das städtische Mobilitätsmanagement)
|2026/688 Projekt-Nr. 5025700, Polis Zukunft, Gebundenerklärung von 3 200 000 Franken
|2026/692 Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5015140_20734, Energie-Contracting – Beschaffung und Erstellung des Pilotprojektes Energielösung «Bahnhof Ost, Baufeld A», 8307 Effretikon (Minderkosten)