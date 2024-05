Klima à la carte in Winterthur

Folgende Winterthurer Gastronomiebetriebe machen mit bei «Klima à la carte» 70/30, Alte Kaserne, Alterszentrum Adlergarten – Restaurant Adlergarten, Alterszentrum Neumarkt – Bistro Lichthof, Alterszentrum Oberi – Restaurant oh' lac, Alterszentrum Rosental – Restaurant oh' bois, Anita's Events, B51, Bistro Dimensione, EMMA Bett und Bistro, Kaffee Augenblick, Kafi Rauke, Läbensruum, Les Wagons, Me Gustas Tu, Rägeboge Bio.Bistro, Restaurant Fredi, Restaurant Neumarkt, Restaurant Strauss, Restaurant Stricker's, Restaurant Technorama, Rice Up! Winterthur, Rosa Pulver, Sorell Hotel Krone, tibits Winterthur