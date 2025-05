Eine Woche für den Klimaschutz, ein Monat für klimafreundlichen Genuss

Vom 13. bis 23. Juni 2025 inspiriert die Klimawoche mit 17 Veranstaltungen für den Klimaschutz. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dieses Jahr auf die Mobilität und die Ernährung. Die Aktion «Jetzt umsteigen» lädt zum Kennenlernen von E-Fahrzeugen ein. Lokale Fachgaragen bieten ihre E-Autos zum Probefahren an. Den ganzen Juni gibt es mit «Klima à la carte» klimafreundlichen Genuss in Winterthurer Restaurants zu entdecken.

Während der Klimawoche ist Klimaschutz in Winterthur mit allen Sinnen erlebbar: sei es bei einem Kochkurs, auf dem E-Bike, beim Kinobesuch oder beim Zuhören an der Lesung «Opa, du hast es doch gewusst».

Anregungen für mehr Klimaschutz im Alltag

Die Auswirkungen der steigenden Temperaturen auf der Erde sind in unserem Alltag immer deutlicher spürbar: Pflanzen blühen früher, extreme Wetterbedingungen nehmen zu und schneereiche Tage werden seltener. Nur durch eine rasche Reduktion von Treibhausgasen kann der Temperaturanstieg eingedämmt werden.

Mit dem Klimaziel «Netto-Null 2040» hat Winterthur ein starkes Zeichen für die Investition in eine lebenswerte Zukunft gesetzt. Die Klimawoche gibt Einblicke, wie die Stadt auf dieses Klimaziel hinarbeitet und bietet praktische Anregungen, wie im Alltag zum Erreichen des Klimaziels beigetragen werden kann. Von der Besichtigung des Quartierwärmeverbunds Waser bis zur Exkursion ins Totentäli vermitteln insgesamt 17 Veranstaltungen Wissenswertes und Inspirierendes zum Klimaschutz.

Jetzt umsteigen – E-Auto Probe fahren

Während der Klimawoche können mit der Aktion «Jetzt umsteigen – auf ÖV, Velo und E-Mobilität» alternative Mobilitätsformen getestet werden. Über ein Dutzend lokale Fachgaragen beraten und informieren Interessierte rund um das Thema Elektromobilität und bieten über 50 verschiedene Elektroautos bis zu 24 Stunden für eine Probefahrt an. Details zur Anmeldung und Buchung finden sich unter stadt.winterthur.ch/probefahrt. Auch Elektro-Lastenvelos von Carvelo.ch in Winterthur können vier Stunden gratis ausprobiert werden.

Rund die Hälfte der direkten CO 2 -Emissionen in Winterthur stammt aktuell aus dem Verkehr, hauptsächlich von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Entsprechend gross ist der Hebel im Bereich der Mobilität, um Treibhausgasemissionen zu verringern. Damit Winterthur das Netto-Null-Ziel erreichen kann, braucht es eine Reduktion des Verkehrs und den Umstieg auf klimafreundliche Formen der Mobilität.

Mit «Klima à la carte» wird Klimaschutz zum Genuss

Neben der Mobilität ist die Ernährung ein weiterer wichtiger Faktor. Die Gastronomie spielt eine entscheidende Rolle für eine klimafreundliche Ernährung. Mit der Aktion «Klima à la carte» engagieren sich dreissig Gastrounternehmen aus Winterthur für den Klimaschutz. Den ganzen Juni setzen sie klimafreundlichen Genuss auf ihre Speisekarte. Täglich bieten sie Klima-Menüs an, die aus pflanzlichen Produkten bestehen oder zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung beitragen. Mit der Wahl eines Klima-Menüs können Gäste die kulinarische Vielfalt der klimafreundlichen Küche entdecken. Alle teilnehmenden Restaurants sind unter stadt.winterthur.ch/klima-menu zu finden. Die Aktion findet zeitgleich in den Städten Zürich und Aarau sowie im ganzen Kanton Zürich statt.

Gemeinsam Richtung Netto-Null

Alle sind eingeladen, an den Anlässen der Klimawoche vom 13. bis 23. Juni neue Ideen für mehr Klimaschutz zu entdecken und eigene Anregungen einzubringen. Viele Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, mit Fachpersonen aus der Stadtverwaltung, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft aktuelle Herausforderungen im Klimaschutz zu diskutieren. Ganz im Zeichen dieses Dialogs steht der Klima-Apéro vom Mittwoch, 18. Juni 2025 zum Thema «Mobilität heute und morgen».

Zum Erreichen des Klimaziels braucht es die Bevölkerung genauso wie die städtischen Behörden, private Unternehmen, Vereine und Verbände, die gemeinsam den Klimaschutz in der Stadt Winterthur voranbringen. Das detaillierte Programm der Klimawoche Winterthur mit Informationen zu den Veranstaltungsorten und zur Anmeldung finden Sie unter stadt.winterthur.ch/klimawoche.