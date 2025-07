Grosses Interesse an der Klimawoche 2025

Carmen Günther, Leiterin der Fachstelle Klima, ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Klimawoche: «Das Programm ist auf grosses Interesse gestossen. Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht, ein guter Teil sogar ausgebucht, und wir haben viele positive Rückmeldungen der Teilnehmenden erhalten.»

Achtzehn Veranstaltungen boten Einblicke in lokale Klimaschutzprojekte und vermittelten Tipps für den Klimaschutz im Alltag. Bei Führungen, Infoveranstaltungen und in Kursen wurden Lösungsansätze vorgestellt und aktuelle Herausforderungen diskutiert. So konnten Teilnehmende an den Führungen durch den Quartierwärmeverbund Waser erfahren, wie Wärmenetze funktionieren und wie sie zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Der Kochkurs «Vegetarisch aus aller Welt» zeigte, dass die fleischlose Küche bereits in vielen Teilen der Erde in der alltäglichen Küche verwurzelt ist, und die Exkursion ins «Totentäli» bot einen eindrücklichen Blick ins grösste Biodiversitätsgebiet von Winterthur.

Ein thematischer Schwerpunkt lag dieses Jahr auf der Mobilität. Stadtbus Winterthur präsentierte in ihrer ausgebuchten Führung im Busdepot, wie die Elektromobilität den Busbetrieb der Zukunft prägt. Beim Infoanlass «Solaranlage und E-Ladestation leicht gemacht» erfuhren die Teilnehmenden, wie Solarstrom vom eigenen Dach für das Laden des E-Autos genutzt werden kann. Auf viel Resonanz stiess auch der Kinofilm «Automania» mit dem anschliessenden Podiumsgespräch zur Mobilität der Zukunft. Er lockte über 70 Personen ins Kino Cameo.

Bei bestem Wetter diskutierten rund 30 Teilnehmende am Klima-Apéro mit Stadträtin Katrin Cometta und Fachpersonen aus der Stadtverwaltung über Lösungsansätze für eine klimafreundliche Mobilität in Winterthur. In ihrem Fazit hielt Carmen Günther fest: «Ich nehme viele Anregungen und Ideen mit. Um das ambitionierte Klimaziel zu erreichen, braucht es das Zusammenwirken von Stadt, Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung.»

Während der Klimawoche wurde nicht nur über klimafreundliche Mobilität diskutiert. Die Klimawoche bot auch die Gelegenheit, Elektromobilität hautnah kennenzulernen. Im Rahmen der Aktion «Jetzt umsteigen» konnten E-Autos und E-Lastenvelos gratis getestet werden.

Kulinarischen Genuss gab es den ganzen Monat Juni zu entdecken. Unter dem Motto «Klima à la carte» servierten 30 Winterthurer Restaurants jeden Tag Klima-Menüs, die entweder ganz aus pflanzlichen Zutaten bestanden oder gezielt zur Reduktion von Lebensmittelabfällen beitrugen.