Einladung zum Klimatag

Am Sonntag, 8. September verwandelt sich die Technikumstrasse bereits das dritte Jahr in Folge in eine autofreie Zone. Statt Motorenlärm kann Konzerten gelauscht, gespielt oder getanzt werden. Von 11 bis 16.30 Uhr wird ein buntes Programm angeboten. Ob sportliche Aktivitäten, klimafreundliches Street-Food oder spannende Informationsangebote: Es ist für alle etwas dabei.