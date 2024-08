Winterthur lädt zum dritten Klimatag ein

Busumleitungen während der Sperrung der Technikumstrasse Am Klimatag ist die Technikumstrasse zwischen Arch- und Holderplatz von 9 bis 18 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Busbetrieb bleibt gewährleistet. Die Linien 2, 3 und 4 werden von 9 bis 18 Uhr via Stadthausstrasse umgeleitet. Die Haltestelle Technikum wird nicht bedient. Die Linie 12 verkehrt via Untere Vogelsangstrasse zum Bruderhaus. Die Haltestellen Technikum, Zeughaus, Waldheim, Turmstrasse und Nussbaumweg werden nicht bedient. Die Bushaltestelle Archstrasse ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Stadthausstrasse dient als Sicherheitskorridor und Umleitungsroute für die Stadtbusse.