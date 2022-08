Wir heissen alle neuen Lernende ganz herzlich willkommen!

Am Begrüssungstag erhielten die Lernenden wichtige Informationen zur Lehre. Sie wurden vom Stadtpräsident Michael Künzle und der Leiterin Berufsbildung, Sarah Wolfensberger, persönlich begrüsst. Sie lernten die Departemente besser kennen und durften an einem Postenlauf teilnehmen. Dabei stand auch das Kontakte knüpfen untereinander im Fokus. Ein abwechslungsreicher und fröhlicher Tag, der von den drei mutigen Lernenden Elona Bajraliu, Nina Inauen und Mattia Lima moderiert wurde. Viele Programmpunkte haben Lernende in Arbeitsgruppen mitorganisiert wie z. B. Filme drehen für das Departementen-Rätsel oder den Postenlauf «Catch the lion» mithilfe der Lernenden Laureta Hulaj, Nina Inauen, Timmie Blanc, Edi Askaj, Leon Zogaj und Mattia Lima. Das Video zum Begrüssungstag haben die beiden Lernenden Livia Held und Nadja Loinig erstellt.

Wir wünschen allen neuen Lernenden einen guten Start und eine erfolgreiche Lehrzeit! Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.