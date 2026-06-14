Winterthur sagt zwei Mal Ja und ein Mal nein

Die Winterthurerinnen und Winterthurer sprechen sich an der Urne deutlich für den Ausbau und die Erneuerung der ARA aus. Sie sagen auch Ja zur Neuerschliessung und Strassenverlegung Pfadiheimweg. Den Neubau des Campingplatzes am Schützenweiher hingegen lehnen sie ab.

Die Winterthurer Stimmbevölkerung hat heute Sonntag über drei städtische Vorlagen abgestimmt. Mit 92,3 Prozent wurde die Vorlage «Ausbau und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage (ARA)» angenommen. Ebenfalls Unterstützung erfuhr die Vorlage «Neuerschliessung und Strassenverlegung Pfadiheimweg», die von 59,2 Prozent der Stimmbevölkerung angenommen wurde. Hingegen stimmten 53,2 Prozent gegen die Vorlage «Neubau des Campingplatzes am Schützenweiher». Die Stimmbeteiligung betrug über 58 Prozent. Hier geht’s zu den Resultaten.