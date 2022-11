Bild Legende:

Der Projektwettbewerb für die Erweiterung des Alterszentrums Adlergarten ist entschieden. Es gingen 25 Beiträge ein. Die Jury kam zu einer einstimmigen Empfehlung zuhanden des Stadtrates: Am meisten überzeugte das Team Julian C. Fischer (Architektur), Albiez de Tomasi (Landschaftsarchitektur) und Egeter Partner (Bauingenieur). Der Stadtrat hat nun die Empfehlung der Jury bestätigt.

Um den Gebäudebestand im Portfolio von Alter und Pflege längerfristig zu erneuern, soll beim Alterszentrum Adlergarten ein architektonisch und städtebaulich hochwertiger Erweiterungsneubau erstellt werden. Er soll im Dialog mit der Parkanlage entwickelt werden, die in einem grösseren, zusammenhängenden Teil wiederherzustellen ist. Der Neubau wird nach Fertigstellung zunächst als Rochadefläche für die Sanierungen von drei weiteren städtischen Alterszentren in Winterthur genutzt, bevor die 120 Pflegeplätze durch das Alterszentrum Adlergarten betrieben werden. Die Reduktion der Mehrbettzimmer und die heutigen Anforderungen zur besseren Wohnatmosphäre führen zum Abbau von bestehenden Plätzen an den verschiedenen Standorten. Mit dem Weiterbetrieb des Erweiterungsneubaus nach der Rochadezeit wird insgesamt ein Abbau von Plätzen verhindert. Ein Tageszentrum mit ambulantem Angebot ergänzt die Infrastruktur, die bereits im Haupthaus zur Verfügung steht.

Siegerprojekt einstimmig gekürt

Die Stadt hatte im März 2022 einen entsprechenden Projektwettbewerb im offenen Verfahren ausgeschrieben. Es gingen 25 Beiträge mit einer grossen Bandbreite an Projektansätzen ein. Die Jury mit Mitgliedern aus dem Stadtrat, der Geschäftsleitung von Alter und Pflege, dem Departement Bau und mit Fachpersonen aus Architektur, Landschaftsarchitektur und für altersgerechtes Bauen kamen zu einer einstimmigen Empfehlung.

Das Siegerprojekt von Julian C. Fischer Architekten GmbH, Albiez de Tomasi GmbH und Egeter Partner AG integriert mit einem sehr differenzierten Bauvolumen den Neubau in den Park und antwortet dabei präzise mit architektonischen Mitteln auf die Lebenssituation älterer Menschen. Durch die Berücksichtigung des wertvollen Baumbestandes und mit durchdachten Grundrissen gelingt es, die Grossform des Erweiterungsneubaus städtebaulich geschickt im Park zu verorten. Das Haus bietet zeitgemässe, flexible Räume für einen wirtschaftlichen Betrieb und für ein würdiges Leben im Alterszentrum und macht den Park für die Bewohnenden vielseitig erlebbar. Die verschiedenen Aufenthaltsbereiche auf den Pflegegeschossen schaffen Abwechslung im Alltag und ermöglichen einen starken Aussenraumbezug. Zudem liegt das Projekt wirtschaftlich im guten Mittelfeld. Es ist bautechnisch solide angelegt und formuliert eine Landschaftsgestaltung, die Motive des historischen Landschaftsgartens aufnimmt.

Öffentliche Ausstellung der Beiträge des Projektwettbewerbs

Alle 25 Arbeiten werden vom 18. bis 27. November im Saal des Alterszentrums Adlergarten öffentlich ausgestellt.

Ort: Alterszentrum Adlergarten, Gärtnerstrasse 1, 8403 Winterthur

Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 09.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr.

Das Preisgericht bestand aus sieben stimmberechtigten Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichtern:

Christa Meier, Stadträtin, Vorsteherin Departement Bau

Nicolas Galladé, Stadtrat, Vorsteher Departement Soziales

Felix Bohn, Fachberatung für altersgerechtes Bauen

Markus Wittwer, Leiter Alter und Pflege

Beat Zwinger, Standortleiter AZA, Alter und Pflege

Florin Schrakmann, Leiter Immobilien und Facility Management, Alter und Pflege

Dieter Rung, Leiter Unternehmensentwicklung, Alter und Pflege

und acht stimmberechtigten Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichtern: