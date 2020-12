Die aktuelle Situation belastet: Quarantäne, Homeoffice, eingeschränktes Sozialleben. Der Apéro wird immer früher in den Nachmittag gelegt und die Flasche Wein leert sich besonders rasch, um den Corona-Blues leichter zu ertragen. Wer zurzeit das Gefühl hat, sein oder ihr Alkoholkonsum sei zu hoch, findet Unterstützung im neuen Online-Kurs «Weniger trinken – Ihr Ziel?».

Am 26. Januar 2021 startet der nächste Kurs «Weniger trinken – Ihr Ziel?» der Integrierten Suchthilfe Winterthur. Der Kurs richtet sich an Menschen, die ihren persönlichen Alkoholkonsum kritisch hinterfragen und besser regulieren möchten. Der Kurs findet als geschützte Videokonferenz statt – ohne Anreiseweg und in der sicheren Umgebung der eigenen vier Wände.

Die Kursteilnehmenden erfahren unter psychologischer Leitung Wissenswertes über Alkohol und lernen in konstruktiver Atmosphäre bewährte Strategien zur Konsumreduktion kennen. Bisherige Teilnehmende schätzen insbesondere die motivierende Kraft der Gruppe und den Erfahrungsaustausch mit anderen Personen, die sich in ähnlichen Situationen befinden.

Kursdaten «Weniger trinken – Ihr Ziel?»

Startdatum: 26. Januar 2021

5 Dienstagabende (17.30–19.00 Uhr)

Der Kurs findet als geschützte Videokonferenz auf der Plattform «Webex» statt.

Kurskosten: 100 Franken.

Anmeldung

Sekretariat Integrierte Suchthilfe Winterthur ISW, Telefon 052 267 66 10 oder E-Mail isw@win.ch

Weitere Informationen unter stadt.winterthur.ch/kontrollierter-konsum