Vier junge Wisente aus dem Winterthurer Wildpark Bruderhaus sind im Rahmen der Erhaltungszucht letzte Woche nach Frankreich gebracht worden.

Die Wisentherde im Wildpark Bruderhaus ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Inzwischen ist der Platz knapp geworden. Im Rahmen des Europäischen Zuchtprogramms (EEP) konnten letzte Woche insgesamt vier junge Wisente an den Parc Animalier de Sainte- Croix in Rhodes (Frankreich) abgegeben werden. Der Wildpark Bruderhaus ist seit 1977 am Erhaltungszuchtprogramm beteiligt. Unter anderem wurden im Jahr 2000 von Winterthur aus Tiere an ein Wiederansiedlungsprojekt des WWF abgegeben.

Am 17. Oktober und 19. Oktober 2017 wurden je zwei Wisente in einem unterteilbaren Trailer eines spezialisierten Tiertransporteurs nach Frankreich gebracht. Dies ist ein äusserst aufwändiges Unterfangen. Die Tiere mussten von der Herde abgesondert werden, wurden tierärztlich untersucht, mit Ohrmarken und Chip versehen, und auf den Transport vorbereitet. Dank eines neuen Fangstands konnten sie schliesslich ohne Narkose, stressfrei und ohne Zwischenfälle in den Transporter verladen und nach Frankreich gefahren werden. Im Parc Animalier de St.Croix werden die Winterthurer Tiere in eine Herde von rund sechs Wisenten eingewöhnt und in einer 20 Hektar grossen, naturnahen Waldanlage leben.

