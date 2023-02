Der Stadtrat hat das Projekt für die Realisierung des Teilabschnitts Rennweg auf der Veloschnellroute 5 (Wülflingen) festgesetzt und dafür gebundene Ausgaben von 400 000 Franken und neue Ausgaben von 650 000 Franken bewilligt. Auf die ursprünglich geplante, sogenannte Trottoirüberfahrt beim Knoten Wartstrasse/Rennweg wird verzichtet – unter der Bedingung, dass die vorgesehene Regelung «Kein Vortritt» am betreffenden, stadtauswärts führenden Knoten rechtskräftig wird. Die entsprechende Verkehrsanordnung wurde heute publiziert.

Das Projekt für die Realisierung der Veloschnellroute Rennweg ist ein Meilenstein im stadträtlichen Legislaturprogramm 2022 – 2026 im Rahmen der Stossrichtung «Stadtverträgliche Mobilität ermöglichen» und der Massnahme «Komfortable, direkte und sichere Velowege» (siehe untenstehender Kasten).

Mit dem Projekt wird der Rennweg neu in eine Veloschnellroute mit einer Breite von 4,8 Metern und ein südseitiges Trottoir von 2,4 Metern aufgeteilt. Im Abschnitt Bleiche- bis Schützenstrasse wird die bestehende Fahrbahn zugunsten eines südseitigen Trottoirs auf fünf Meter verschmälert. Insgesamt wird in diesem Bereich aufgrund des motorisierten Verkehrs sowie der Zufahrt zum Schützenwiesen-Parkplatz der Strassenquerschnitt leicht breiter. Beim Knoten Rennweg/Wartstrasse war ursprünglich in der Wartstrasse eine sogenannte Trottoirüberfahrt geplant. Auf die Trottoirüberfahrt kann nun verzichtet werden unter der Bedingung, dass die vorgesehene Regelung «Kein Vortritt» am betreffenden, stadtauswärts führenden Knoten rechtskräftig wird.

Gemäss den Grundsätzen von Veloschnellrouten wird der Rennweg gegenüber den querenden Quartierstrassen priorisiert. Das heisst, der bestehende Rechtsvortritt wird aufgehoben. Die drei Querstrassen Habsburg-, Walke,- und Bleichestrasse werden mit einer «Stop»-Tafel ausgestattet. Auf der Wartstrasse erfolgt die Priorisierung der Veloschnellroute wie oben ausgeführt via «Kein Vortritt»-Tafel. Die Lücken in der bestehenden Baumreihe auf der Südseite werden durch das Pflanzen von zusätzlichen Bäumen geschlossen.

Der Stadtrat hat das im letzten Sommer öffentlich aufgelegte Strassenprojekt nun festgesetzt – unter teilweiser Berücksichtigung der eingegangenen Einsprachen, insbesondere einem Verzicht auf die Trottoirüberfahrt am Knoten Wartstrasse/Rennweg – unter der Bedingung, dass die vorgesehene Regelung «Kein Vortritt» am betreffenden, stadtauswärts führenden Knoten rechtskräftig wird.

Für die Realisierung des Vorhabens hat der Stadtrat 400 000 Franken gebundene Ausgaben und 650 000 Franken neue Ausgaben bewilligt. Die Verkehrsanordnung auf der Wartstrasse, Höhe Einmündung Rennweg wurde heute amtlich publiziert.